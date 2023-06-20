Narlıdere Belediyesi, TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Jeoloji Mühendisleri İzmir Şubesi ile mesleki denetim ve işbirliği protokolü imzaladı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Jeoloji Mühendisleri İzmir Şubesi ile mesleki denetim ve işbirliği protokolü imzaladı.

Belediye binasında gerçekleştirilen protokol törenine Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in yanı sıra Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Çağlar Özbüyük ve Kürşad Akman katıldı. Protokol ile birlikte Narlıdere sınırları içerisinde sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesine yönelik mesleki faaliyet denetimi ve teknik işbirliği yapılması kararı alındı.

MESLEK ODALARIMIZ KAMUNUN ÇIKARINI KORUYOR

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla insanımızı kaybettiklerini anımsatarak, "Elimizde, bilgi ve birikimlerini toplumun ve kamunun çıkarlarını koruyan meslek odaları gibi bir güç var. Kamusal denetim rolü da olan meslek odalarımızı daha etkin bir şekilde kullanmalı ve onların güçlenmesine olanak sağlamalıyız" dedi.

Protokol hakkında açıklama yapan Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, “Yapı inşaat ruhsatı alımı için mimari projelerin meslek odasında incelenmesi belediyelerin kamu yararına daha etkin bir denetleme yapmasına destek verecektir. Sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapı üretimi adına bu önemli bir gerekliliktir. Protokolün hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.