Türkiye’de tüm metro hatlarını belediye imkanlarıyla yapan tek şehir olma özelliğine sahip İzmir İzmir’de, Bornova Evka-3 ile Narlıdere’yi birbirine bağlayacak Fahrettin Altay – Narlıdere Metrosu için çalışmalarda sona yaklaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçtiğimiz ay test sürüşünü yaptığı hatta istasyon çalışmaları sürüyor.İZMİR (İGFA) - Kentteki tüm metro yatırımlarını kendi imkanlarıyla yapan tek belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak ve lastik tekerlekli ulaşıma gereksinimi azaltacak Narlıdere Metrosu'nda çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçtiğimiz ay deneme seferini yaptığı, Bornova Evka-3 ile Narlıdere’yi birbirine bağlayacak hatta istasyonların yapımı devam ediyor. Elektromekanik işlemlerin de devam ettiği 7 istasyonlu 7,2 kilometrelik Narlıdere Metrosu'nda Balçova İstasyonu'nda 186 araçlık, Kaymakamlık İstasyonu'nda da 33 araçlık bir otopark bulunacak. Bu yıl açılması planlanan hattaki günlük yolcu sayısının 170 bin olması bekleniyor.

7 istasyondan oluşuyor Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olacak hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alacak. Tünel çalışmaları ile ray döşeme işleri tamamlandı. Toplam 14,5 kilometre tünel açıldı. Hat içinde ve istasyonlarda elektromekanik işler sürüyor. Hat işletmeye açıldığında, günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Balçova ve Kaymakamlık istasyonlarında 219 araç kapasiteli iki ayrı otopark da yapılıyor.

285 milyon Euro’yu buldu İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi; 4 Haziran 2018’de, 252 milyon Euro sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edildi. Bu bedel, keşif artışları ile 285 milyon Euro’yu buldu. Hattın tamamlanmasıyla birlikte İzmir’in kuzeyindeki Bornova ilçesi ile güneyindeki Narlıdere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. İzmirliler, güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik raylı ulaşım olanağına kavuşacak; ayrıca vakitten kazanacak. Bir uçtan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor. Bu güzergâh, motorlu taşıtlarla özellikle trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde 1,5-2 saatte alınabiliyor.