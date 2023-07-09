İzmir’in yeni turizm rotası Narlıdere Tarihi Yukarıköy, açılış gününün akşamında Grup Times konserine ev sahipliği yaptı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde, 69 yaşında hayata veda eden MFÖ Solisti, müzisyen ve sinema sanatçısı Özkan Uğur da unutulmadıİZMİR (İGFA) - Kentin yeni turizm rotası olması hedefiyle Narlıdere Belediyesi tarafından İzmir Valiliğinin katkılarıyla restorasyonu tamamlanan Tarihi Yukarıköy, açılış gününün akşamında Grup Times konserine ev sahipliği yaptı.

Taş yapıları, kırmızı çatıları ve tarih kokan sokaklarıyla ziyaretçilerini geçmişe götüren Yukarıköy’de düzenlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Grup Times’in sahne aldığı konsere aileleri ile birlikte katılanlar hem yeme-içme alanlarında vakit geçirdi hem de sevilen şarkılarla keyifli bir akşam geçirdi. Popüler şarkıların Yukarıköy ziyaretçileri için seslendirildiği konserde 69 yaşında hayata veda eden MFÖ Solisti, müzisyen ve sinema sanatçısı Özkan Uğur da unutulmadı. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda Grup Times üyelerine çiçek takdim edildi.

Bundan sonra da birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak Yukarıköy’ün günübirlik turizmin İzmir’deki en önemli merkezlerinden biri olması bekleniyor.