İzmir'de Narlıdere Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda ‘Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın imzası için Başkan Engin’e yetki verildi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ali Engin’in başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, ‘Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın imzası için Başkan Engin’e yetki verildi. Meclisin açılışında konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yaşanan katliamın üzerinden 30 yıl geçtiğini hatırlatarak, “Madımak Oteli’nde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyor; bir daha böyle bir vahşetin yaşanmamasını diliyoruz” dedi.

EŞİTLİKÇİ TOPLUM HEDEFİ

Meclis toplantısında ayrıca Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesinin iyi olmadığını ifade eden Başkan Engin, “Ülke olarak sosyal, politik, ekonomik ve kültürel anlamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında istediğimiz düzeyde değiliz. Eşitliğe dayalı bir toplumda yaşamak istiyorsak buna önce kendi evimizden başlamalıyız. Biz de Narlıdere Belediyesi olarak bu konuda örnek bir belediyeyiz ve kadın-erkek eşitliğini sağlayan adımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bugün Belediye Meclisimizden imza yetkisini aldığımız Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitlik Şartı, toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların üretilmesi ve uygulaması noktasında bizleri teşvik edecek. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladıktan sonra söz konusu taahhütlerin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza başlayacağız. Gerçek anlamda eşitlikçi bir toplum yaratmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın imzasıyla 2 yıl içerisinde geniş katılımlı bir yöntemle ‘Eşitlik Eylem Planı’ hazırlanacak. Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı, 8 alt başlık ve 30 maddeden oluşan somut taahhütleri içeriyor.

İmar ve hukuk komisyonlarından gelen raporların da görüşüldüğü meclis toplantısı dilek ve temennilerin dile getirilmesi ile sona erdi.