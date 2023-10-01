İzmir'de Narlıdere Belediyesi’nin 30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirdiği 2.Kitap ve Kültür Günleri’nin ilk günü dolu dolu geçti.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi 2.Kitap ve Kültür Günleri, Narlıdere Belediyesi’nin kente kazandırdığı Tarihi Yukarıköy’de başladı.

Kültürü ve sanatı ülke gündemi ile buluşturan iki günlük programın ilk gününde gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşların büyük ilgisi vardı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, geçmiş dönem CHP Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Zeynep Altıok Akatlı ve Yıldırım Kaya, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Belediye Meclis Üyeleri, yazarlar, gazeteciler ve STK’ların temsilcilerinin katıldığı programın ilk gününde kitap stantları, söyleşiler ve okur-yazar buluşmaları gerçekleştirildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Tarihi Yukarıköy’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2.Kitap ve Kültür Günleri’ne katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Bizim için buraya gelmeniz bizler için çok değerli. Yukarıköy’e hoş geldiniz. İki gün boyunca ülke gündemini, sanatı, edebiyatı ve eğitimi Narlıdere’mizde konuşacağız. Biz biliyoruz ki kültür, sanat ve bilim nereye giderse gelişim ve değişim de oraya gider. Tarihi Yukarıköy’de 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ardından burada böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki hala özünü koruyan ve geçmişin mirasını içinde barındıran Yukarıköy’ümüz nice kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak” dedi.

EKONOMİDE ‘GELECEK’ UYARISI

27.Dönem CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Ekonomist Güldem Atabay’ın katılımıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye Ekonomisi’ başlıklı söyleşiye geçildi.

Tarihi Yukarıköy’de Narlıderelilere seslenen Aykut Erdoğdu, Türkiye ekonomisinin bu sistemle daha ileriye gidemeyeceğini söyledi. Erdoğdu, “Eşitliği, adaleti sağlamadan, herkesin güvendiği bir hukuk ortamı yaratmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Belirsiz döviz kuru, enflasyonda yaşanan sıkıntılar nedeniyle gelecekte de bizi zor günlerin beklediğini söyleyebilirim” dedi. Ekonomist Güldem Atabay ise ekonomide sanal bir bahar ekonomisi yaratıldığını ifade ederek, “Şu anda ekonomideki bakış açısı nedeniyle fatura yine halka çıkacak. Alım gücünün daha da düştüğünü hissedeceğiz. Hukukta, sağlıkta, eğitimde reform olmadan ekonominin daha iyi bir noktaya gelmesi çok zor” diye konuştu.

Günün ikinci buluşmasında ise Sivas Katliamının 30.Yılında Sanat’ konulu söyleşisi ile 26.Dönem CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş ve Yazar Eren Aysan Narlıdereliler ile buluştu.