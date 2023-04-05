Narlıdere Belediyesi’nin kent halkına çok yönlü olarak hizmet vermek için projelendirdiği Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi’nde 8 Nisan'da temel atma töreni heyecanı yaşanacak.İZMİR (İGFA) - Narlıdere’nin en büyük sosyal donatı alanı olacak olan Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi'nde temel atma töreni heyecanı yaşanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi’nin ortaklığıyla hayata geçen projenin temel atma töreni, 8 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımlarıyla Yenikale Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Kent ve doğayı buluşturacak Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi yeşil alan miktarı, aktivite bölümleri ve konforuyla tüm İzmirlilere hizmete verecek.

Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi için gerçekleştirecekleri temel atma törenine tüm İzmirlileri davet eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi aktivite alanları, çok amaçlı salonları, yeşil alan miktarı, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla İzmir’imizin en prestijli sosyal donatı alanlarından biri olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in katılımıyla gerçekleştireceğimiz, Narlıdere’mizde yeşil bir koridor oluşturacak parkımızın temel atma törenine tüm İzmirlileri bekliyoruz” diye konuştu.

PİR SULTAN ABDAL YAŞAM VADİSİ

12 bin metrekarelik alanda yapılacak ve modern yapısıyla ilçeye prestij katacak olan Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi Projesi’nde; çok amaçlı salonlar, 7 bin metrekare yeşil alan, bisiklet ve yürüyüş yolları, çocuk oyunları ve dinlenme noktaları yer alacak.