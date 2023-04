İzmir Narlıdere Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı birlikte kutlamaya hazırlanan çocuklara sürpriz yaparak onlara oyuncak dağıttı.İZMİR (İGFA) - Hayata geçirdiği proje ve yatırımlarda çocukları her zaman ilk sıraya koyan Narlıdere Belediyesi, çifte bayram sevinci yaşayan çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay ve Narbel A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüceışık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı birlikte kutlamaya hazırlanan miniklere İkinci İnönü ve Atatürk Mahallesi’nde oyuncak dağıttı.

Narlıdere Belediyesi olarak çocukların her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Başkan Engin, “Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek dünyalara bedel. Çünkü çocuklarımızın yüzü gülerse hepimizin, dünyamızın da yüzü güler. Bu yüzden biz en büyük yatırımı her zaman geleceğimizin teminatı minik yavrularımıza yapıyoruz. Eğer bir çocuğun gönlüne girmeyi başarabilmişseniz, çok şey başarmışsınız demektir. Bizim de gayemiz, çabamız çocuklarımızın yüzünü güldürmek, onlar için daha iyi bir dünya inşa etmek. Evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı kutluyor, her bir çocuğumuza güzel ömürler diliyorum” diye konuştu.