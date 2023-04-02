Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Ege Bölgesi ve İran İşbirliği Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen İran Müziği Konseri'ne ev sahipliği yaptı. İran geleneksel müziğinin seslendirildiği konserden elden edilen gelirin tamamı depremzedelere bağışlandı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Ege Bölgesi ve İran İşbirliği Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen İran Müziği Konseri’ne ev sahipliği yaptı.

İran'ın en büyük sanatçıları arasında yer alan Mohammad Reza Shajarian anısına düzenlenen geceden elde edilen gelirin tamamı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşlarımıza bağışlandı.

Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ege Bölgesi ve İran İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Arian’ın da katıldığı geceye İzmir’de yaşayan İranlı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Geleneksel İran müziklerinin seslendirildiği gece alkışlarla sona erdi.

İKİ DOST ÜLKEYİZ

Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Hepiniz Narlıdere’mize, İzmir’imize hoş geldiniz. Ege Bölgesi ve İran İşbirliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hossein Arian ile sürekli temas halindeyiz. Bu sebeple birçok İranlı dostumuzu da tanıma fırsatı buldum. Bu güzel ve güvenli şehir İzmir’de yerleşik olarak birçok İranlı dostumuz yaşıyor. İki ülke arasındaki 100 yıllara dayanan dostluk ve işbirliğinin daha da ileriye götürülmesi lazım. Bu güzel geceden elde edilen gelirin depremzede kardeşlerimize bağışlanmasını da her iki ülke arasındaki dostluğun nişanesi olarak görüyorum” dedi.