Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitime ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi kapsamında gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

Narlıdere’deki 11 mahalle muhtarının da katıldığı toplantıda, gönüllülerin afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarına sağlayacağı destekler anlatıldı.

AFETLERDEN DERS ÇIKARMALIYIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir İtfaiyesi Eğitim Sorumlusu Mesut Topal, olası afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmanın önemini yaşanan son deprem felaketinde gördüklerini ifade etti. Yaşananlardan büyük dersler çıkarılması gerektiğini kaydeden Topal, "Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi’ni bu yüzden çok önemsiyoruz. Son depremde 7 bine yakın insanı komşuları çıkardı. Çünkü afetin ilk anlarında trafik, insan akını vb. durumlar oluyor. Bu yüzden o mahalleyi, toplanma alanlarını bilen insanlar çok önem taşıyor. Ciddi afetlerde sokaklar tanınmaz hale geliyor. Profesyonel destek ekiplerine bilgi verecek, o çevreyi tanıyan insanların afet bölgesinde bulunması gerekiyor” dedi. Olası deprem anlarında koridor, merdiven boşluğu gibi alanlara gidilmemesi gerektiğini dile getiren Topal, “Buralarda sizi koruyucu hiçbir şey yok. Kanepe, koltuk gibi eşyaların yanında vücudunuzu küçültün. Bölge dışından biriyle iletişim kurmaya çalışın. Çocukların enkazdan daha çok sağ çıkmasının sebebi yaşam alanlarının daha küçük olması" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi ile il genelindeki bin 293 mahallede 10’ar kişilik gönüllü ekipler oluşturarak arama ve kurtarma çalışmalarının daha sağlıklı şekilde sürdürülmesini amaçlıyor. Gönüllü ekipler olası afetlerde, profesyonel ekiplere bina ve mahalle ile ilgili detaylı bilgileri sağlayacak.