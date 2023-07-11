İzmir'de Narlıdere Belediyesi, e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlar artık vergi ve borç ödemelerini de kolaylıkla yapabilecek.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, vatandaşlara yönelik sunduğu hizmet kalitesini artırmak için erişilebilirlik uygulamalarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor.

e-Devlet’te birçok hizmet modülü bulunan Narlıdere Belediyesi, son olarak borç ödeme modülünü de e-Devlet portalına ekledi.

Belediyenin online işlemler menüsünü kullanarak vergi ve borç ödemelerini gerçekleştiren yurttaşlar, artık bu işlemi e-Devlet kapısı üzerinden de kolaylıkla yapabilecek.

ZAMANDAN VE MEKANDAN TASARRUF

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ‘hizmette erişilebilirlik’ ilkesiyle yürüttükleri çalışmalar kapsamında birçok yeniliği hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Narlıdere Belediyesi olarak halihazırda e-Devlet kapısı üzerindeki hizmet modülü sayımızla İzmir’deki öncü belediyelerden biriyiz. Yurttaşlarımızı bilgi toplumu uygulamalarını kullanmaya teşvik etmeye özen gösteriyor, onların zamandan ve mekândan tasarruf etmesini sağlıyoruz. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımıza daha nitelikli, verimli hizmetler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi’nin e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerde borç ve beyan bildirimi sorgulamadan nikah salonu durum sorgulamaya kadar birçok modül yer alıyor.