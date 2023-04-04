İzmir'de Narlıdere Belediyesi Meclisi, Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda 2022 yılı faaliyet raporunu ilişkin gündem maddesini oy birliğiyle kabul etti.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in başkanlığında gerçekleştirilen Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2022 yılı faaliyet raporu kabul edildi. Meclis toplantısında, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’ne (EMARÇEB) üye olunması ve Başkan Engin’e temsil yetkisi verilmesi kararı da alındı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere Belediyesi’nin yönetiminde 4 yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, “Görev süremiz boyunca Narlıdere’mizin geleceğine yeni tuğlalar ekledik. Rekor oyla göreve gelmenin sorumluluğunu da üzerimizde hissederek ne söz verdiysek yerine getirdik. Narlıdere’mizi geleceğe taşırken gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin yürütülmesinde emek veren çalışma arkadaşlarıma, Belediye Meclis Üyelerimize ve Narlıdereli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi ve bizleri derinden sarsan depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

YATIRIMI GELECEĞİMİZE YAPTIK

Görevde oldukları günden bugüne ‘vatandaş odaklılık’ anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Başkan Engin, “En büyük yatırımı çocuklara ve kadınlara, yani geleceğimize yaptık. Çocuk Senfoni Orkestramız, Nar Çiçekleri Anaokullarımız, Kadın Kooperatifimiz gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Gelişen ve Güçlenen Narlıdere hedefiyle her kesime, her yaşa yönelik işlerin altına imza attık. Yerelden kalkınmayı benimsedik. Yukarıköy’de restorasyon çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık ve aslına uygun olarak restore ederek turizm destinasyonu haline getirdik. Slow Food Narlıdere ile yerel lezzetlerimizi markalaştırdık. Cumhuriyetimizin 100.yılında Narlıdere Metrosu da tamamlanmış olacak. Görev süremizin 5.yılına girerken İzmir’imizin parlayan yıldızı Narlıdere’mizi sürdürülebilir ve iklim dostu bir anlayışıyla geleceğe taşıyoruz” diye konuştu.

NARLIDERE, EMARÇEB’E ÜYE OLUYOR

Başkan Engin, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’ne üye olma kararı aldıklarını da belirterek, “Narlıdere Belediyesi olarak yaptığımız doğru planlama ile daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent yaratma hedefimizi yeni adımlarla destekliyoruz. Bu kapsamda Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği’ne üye olma kararı aldık. Birlik üyesi belediyeler ile birlikte ilçemizde ve ülkemizde iklim dostu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışacağız” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi Meclis Toplantısı’nda meclis üyelerinin önergesiyle mecliste AFAD komisyonu kurulması ve belediye bünyesinde bir arama kurtarma ekibinin hayata geçirilmesi için çalışma yapılması kararı alındı. Narlıdere sınırları içerisindeki imar planı ve revizyonlarının da görüşüldüğü meclis toplantısında ihtisas komisyonu üyeleri de belirlendi.