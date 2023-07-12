Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen NATO - Ukrayna Komisyonu'nun Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı'na katıldı.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Komisyonu’nun Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı‘na katıldı

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salona Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir süre sohbet etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de salona girişinin ardından tokalaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ve Stoltenberg ile sohbet etti.

Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana oturan Zelenskiy, oturum öncesinde diğer ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarınca alkışlandı.

NATO-UKRAYNA KONSEYİ, İLK KEZ TOPLANDI

NATO ile Ukrayna arasındaki ilişkileri üst seviyeye taşımak amacıyla kurulan NATO-Ukrayna Konseyi, tarihinde ilk kez toplandı.

Konseyin ilk toplantısı, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'nde devlet ve hükûmet başkanları düzeyinde yapıldı.

Toplantıya başkanlık eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açılıştaki konuşmasında, Ukrayna'nın NATO müttefikleriyle Konsey'de "eşitler" olarak yan yana bulunduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya NATO desteğini yineleyen Stoltenberg, "Cesaretinizden ilham alıyoruz. Ukrayna'nın topraklarını kurtarmasını sağlamak ve Rusya'nın gelecekteki saldırganlığını caydırmak için desteğimizi sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "Bugün eşitler olarak bir araya geldik. Müttefikler olarak bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.