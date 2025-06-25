Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısında, savunma harcamalarının artırılacağını, Türkiye’nin bölgesel krizlerden uzak tutulmaya çalışıldığını ve Gazze’deki insani felakete dikkat çekti. Erdoğan, ayrıca Eurofighter alımı için İngiltere ve Almanya ile olumlu gelişmelerin yaşandığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel meselelerdeki tutumunu ve zirvedeki görüşmeleri değerlendirdi.

SAVUNMA HARCAMALARI YÜZDE 5’E YÜKSELTİLECEK

Erdoğan, NATO Konsey oturumunda Türkiye’nin savunma harcamalarını 10 yıl içinde gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5’ine çıkarmayı kararlaştırdıklarını açıkladı. Müttefikler arasındaki savunma sanayi ürünlerinin ticaretinde engellerin kaldırılmasına öncülük ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bu anlayışın ittifak belgelerine yansıtıldığını belirtti.

UKRAYNA VE GAZZE’DE BARIŞ ÇAĞRISI

Ukrayna’daki savaşın bölgesel ve küresel etkilerine değinen Erdoğan, “Türkiye olarak savaşın adil ve sürdürülebilir bir barışla sonlandırılması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Ateşkes ve kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı,” dedi. Gazze’deki insani krizin felakete dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, “İsrail’i bu vahşetten vazgeçmeye davet ediyoruz. Vicdan sahibi hiçbir insan bu duruma sessiz kalamaz” diyerek kalıcı ateşkese vurgu yaptı.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ VE DİPLOMASİ

İsrail-İran arasındaki son askeri tırmanışın bölgeyi ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını belirten Erdoğan, krizin başından itibaren yoğun diplomasi trafiği yürüttüklerini söyledi. “İran’la sorunların kalıcı çözümü diplomasi ve müzakereyle mümkündür,” diyen Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın çabalarıyla sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve tarafların buna koşulsuz uymasını beklediklerini ifade etti. “Orta Doğu’da barış için herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1937891070509023493

TERÖRLE MÜCADELE VE AB İLE İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, Lahey’de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi dayanışmasıyla başarılı olabileceğini vurguladı ve bu tehdidin zirve bildirisine yansıtılmasını sağladıklarını belirtti. Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinde AB üyesi olmayan müttefiklerin de yer almasının tüm Avrupa’nın yararına olacağını ifade ederek, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini söyledi.

F-35 VE EUROFİGHTER GÖRÜŞMELERİ

F-35 konusunda ABD ile yapılan görüşmelere değinen Erdoğan, “1 milyar 300-400 milyon dolar ödeme yaptık. Sayın Trump’ın F-35’lerin alımı noktasında iyi niyetli olduğunu gördük” dedi. Erdoğan ayrıca, Eurofighter alımı için İngiltere ve Almanya ile olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası gündemi domine eden krizlerin Türkiye’nin yakın çevresinde yaşandığını, ancak ülkeyi bu krizlerden uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Suriye’nin çatışmalardan uzak durma çabasını takdir eden Erdoğan, İsrail’in güvenliğinin komşularının istikrarına bağlı olduğunu vurguladı.