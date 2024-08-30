Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, 2024 yılı ilk yarısına yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket yılın ilk altı ayında satış hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 155,9 milyon sm3’e çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Naturelgaz, yılın ilk yarısında net karını ise enflasyon muhasebesi hesaplamasının da etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 kat artırarak 77,2 milyon TL olarak açıkladı.

Şirket’in 2024 yılı ilk yarı finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan “Etkin maliyet yönetimimiz ve satış hacmini artırma konusundaki başarılarımız net karlılığımızı önemli ölçüde pozitif etkiledi.

Gelecek dönemde de stratejik hedeflerimiz doğrultusunda güçlü finansal sonuçlar almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding A.Ş. iştiraki Naturelgaz, 2024 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 2023 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği 128,5 milyon sm3’lük satış hacmini bu yılın aynı döneminde yüzde 21 artırarak 155,9 milyon sm3’e çıkardı. Naturelgaz’ın toplam satış hacmi içindeki Şehir Gazı işkolunun payı da artmaya devam etti. Geçen yılın ilk 6 ayında 69,8 milyon sm3 olan Şehir Gazı satışları, bu yılın aynı döneminde 94 milyon sm3’e yükseldi. Şirketin Dökme CNG satışları 58,7 milyon sm3 olarak gerçekleşirken, LNG satış hacmi de 2023 yılının ilk altı ayındaki 1,2 milyon sm3’e karşılık bu yılın ilk yarısında 3 milyon sm3’e çıktı.