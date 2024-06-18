Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, 2024 yılı ilk çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Tesis altyapı kapasitesini artırmak için yatırımlarına devam eden şirket, yılın ilk 3 ayında toplam 28.5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

Naturelgaz yıla satış hacminde rekor kırarak başladı. 2023 yılında 251 milyon sm3’lük satış hacmi ile tüm zamanların rekorunu kıran Naturelgaz, bu yılın sadece ilk üç ayında satış hacmini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artırarak 107 milyon Sm3’e çıkardı. Böylece sektördeki öncü pozisyonunu güçlendirdi. Naturelgaz’ın satış hacmindeki artışın ana nedeni Şehir Gazı iş kolundaki yıllık bazda yüzde 50’lik artış oldu. Şehir Gazı satışları 77 milyon sm3’ü aştı. Şirketin dökme CNG satış hacmi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.

Yılın ilk üç ayında yıllık bazda FAVÖK’ünü yüzde 67’lik artışla 320.8 milyon TL’ye çıkaran Naturelgaz’ın esas faaliyet karı ise yüzde 112’lik artışla 226.8 milyon TL’ye ulaştı. Naturelgaz brüt karını da 2023 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 70’lik artışla 377 milyon TL’nin üstüne çıkardı. Şirketin cirosu 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 azalışla 1,4 milyar TL’ye gerilerken, net karı ise sınırlı bir artışla 61.9 milyon TL oldu. Finansal performanstaki pozitif kırılımlara rağmen cirodaki azalış ve net kardaki sınırlı artışta enflasyon muhasebesi etkili oldu.

Şirket’in 2024 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan “Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda güçlü finansal sonuçlarımızı sürdürülebilir hale getirmek için yatırımlarımıza bu yıl da devam ediyoruz. Yıla 107 milyon sm3’lük satış hacmiyle rekor seviyede başladık. Enflasyon muhasebesi nedeniyle ciro ve net karlılık rakamlarımız sınırlanmış olsa da finansal sonuçlarımız son derece güçlü” dedi.