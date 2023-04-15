Şarkılarıyla nice nesiller yetiştiren ve müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Nazan Öncel’in son keşfi Sade İnsanlar oldu.İSTANBUL (İGFA)- Sanatçı müzik sevdalarına olan inancıyla Deniz Tutmaz’ı yazarak kendilerine hediye etti. Deniz Tutmaz’da düet yaptığı Sade İnsanlar’ın kliplerinde de oynayarak tam destek veren sanatçı yolları kesiştiği günleri şöyle anlattı: ‘’Bu çocuklar konserlerime gele gide beni kafaladılar. Hep öyle olur zaten; çiçeği getiren şarkıyı kapar. Sonra yetmedi bir de sahneme çıkardım, baktım alkış kıyamet gırla gidiyor. 'Tamam o zaman bir gün gelin bana çalıp söyleyelim; tanışalım edelim' dedim. Böyle başladı maceramız. Sonra bu adamlara bir de isim lazımdı, o kadar yumuşak başlı ve o kadar mütevazıydılar ki aklıma ilk gelen isim 'Sade İnsanlar'dı. Böylece grubun isim annesi de oldum.

Bir yaz günü bahçemde toplandık; çalıp söyledik. ‘Ooo, çirkinim gelmiş hoş gelmiş diye takılmaya başladığım Cihan ''Çirkinim ama şanslıyım'' derken dokunaklı sesiyle tavladı beni. Sağlam karakteri, insani değerlere verdiği önem, küçük şeylerden mutlu olabilmesi ve müziği müzik için yapması 'halâ böyle insanların olabilmesi ne güzel' dedirtmişti bana. Grubun diğer elemanları Çağlar Tatar ve Pamir Çark da aynı özelliklere sahip şahsiyetler. Bu fiyakalı adamaları seviyorum; siz de severseniz mutlu olacaklar, ben de Çirkin şansı diyerek alkışlayacağım onları. :) Mutlu olun, mutlu edin birilerini zira