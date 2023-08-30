Nazilli Belediyesi yol yenileme, yeni yol açma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Doğal Gaz, Elektrik, internet ve diğer alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve özellikle de yoğun yağışlı dönemlerde Topandağ mevkiinden gelen sel baskınlarından dolayı oluşan sorunlarla ilgili çalışmaların tamamladığı bölgelere öncelik veriyor.

Tüm alt yapı çalışmaları ve yaşanan su baskınları nedeni ile DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sırasında deforme olan Yeşil mahalle 374 sokakta yol yenileme çalışmalarının startı Nazilli Belediyesi tarafından verilmişti. Hafta başı başlatılan yol yenileme çalışmaları kapsamında bölgede tahribata uğrayan sokaklardaki ara ve tali yolların parke taşları sökülüp asfalt kısımların kazınma işlemleri tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde olan 374 Sokak paralelinde periyodik olarak sıralanan 733,731, 729, 727, 725, 723, 721, 719, 717, 616/1 ve 105 sokakların tamamında, titizlikle sürdürülen çalışmalarda İş makineleri ile tesviye ve dolguları yapılarak bordür ve taş döşemeye hazır hale getirildi.

Yeşil mahallede geniş bir alanda yürütülen yol yenileme çalışmalarının planlanan en kısa süreçte tamamlanacağını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan “Yeşil Mahalle’de bu güne dek yaklaşık 40 bin metrekare alana parke taşı döşeme işlemi belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. 400 yataklı devlet hastanemizin bu mahallede olmasından dolayı gelişmeye ve büyümeye devam eden, nüfus yoğunluğunun her geçen gün arttığı Yeşil Mahallemizde yeni yollar yapmaya ve deforme olan yollarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Doğal Gaz, Elektrik, internet ve diğer alt yapı çalışmalarının tamamlandığı ve özellikle de yoğun yağışlı dönemlerde hem yaya hem de araç trafiğinin aksaması nedeni ile DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah çalışmaların yapıldığı bu bölgede çalışmalarımızı hızlandırdık. Nazillimize hayırlı olsun” dedi.