TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bayburt İl Özel İdarespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor ligin 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te deplasmanda oynayacağı Bayburt İl Özel İdarespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları kontrolünde toplu ısınma hareketleri ile antrenmanına başlayan futbolcular, 5’e 2 top kapma oyunu sonrasında yan orta şut ve gol vuruşu sonrasında streching ile çalışmalarını noktaladı. Takım, Bayburt deplasmanı için önce İzmir’ e daha sonra Trabzon’a gidecek ve karşılaşmanın oynanacağı Bayburt’a karayolu ile ulaşım sağlayarak konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Naz Naz’ da Amedspor maçında gördüğü kırmızı kart ile 2 maç ceza alan Polat Abay yer alamayacak.