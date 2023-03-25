Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda deprem bölgesinden gelen öğrenciler ve ailelerinin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla hayır panayırı düzenlendi.

Geçtiğimiz ay meydana gelen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan 11 ilde etkili olan yıkıcı depremlerde 45 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan depremlerin ardından yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyamanlı depremzedeler Aydın’a getirilerek kamu kurumlarının misafirhaneleri, KYK yurtları ve çeşitli ikametlere yerleştirildi. Aydın’ın ilçelerindeki okullara nakilleri yapılan öğrenciler de eğitim-öğrenim hayatlarını kaydoldukları okullarda sürdürmeye başladı.

Depremzede öğrencilerin bulunduğu okullardan biri olan Nazilli Cumhuriyet İlkokulu’nda da deprem bölgesinden gelen öğrenciler ve ailelerinin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla hayır panayırı düzenlendi. Hayır panayırında bazı sınıfların öğrencileri kendi yaptıkları anahtarlık ve takıları satarak destek verdi. Ayrıca hayır panayırında 4-H sınıfından Elif Karabay kendi yazdığı hikayelerden oluşan ’Dünyanın Öbür Ucu’ kitabını imzalı olarak satışa çıkardı. Minik yazar bütün gelirini depremzede aileler için bağışladı.