Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Nuri Önel ve yeni yönetimi Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Önel ile Yönetim Kurulu üyeleri; Süleyman Gürbüz, Mehmet Ali Şahin, Nuri Arslan, Aziz Adıgüzel, Mustafa Takmaklı ve Yaşar Barış, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Nazilli OSB olarak sanayi yatırımlarının artırılması ve sanayicinin korunması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Önel, bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı Önel ve yönetimine teşekkür eden Başkan Özcan, “Dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içerisinde, devletimizin desteklerini de alarak Nazillimizin sanayisinin gelişmesi ve genişletilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.