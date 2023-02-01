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CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin’den AK Partili Başkana zehir zemberek sözler!

CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak’a hitaben; “AKP’nin mağlup ilçe başkanı şimdilerde açıklama falan yapar olmuş. Sayın Başkan, daha evvel de 2 yıla yakın Nazilli’yi AKP belediyesi yönetti. Millet sandıkta nasıl kaçacağını şaşırdı” diyerek sert bir üslupla eleştirdi.

Nazilli 01.02.2023, 15:13 01.02.2023, 18:51
CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin’den AK Partili Başkana zehir zemberek sözler!
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Başkan Alptekin, Abak’a meydan okuyarak; “Hatta şöyle yapalım, gel bir iddia koyalım ortaya hem genel hem de yerel seçimlerde millet ittifakı sandıkta sizi yine ezip geçecek. Var mısın? Güveniyor musun kendine?” dedi.

CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin’in açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yeter Söz Milletin AKP’nin mağlup ilçe başkanı şimdilerde açıklama falan yapar olmuş. Sayın Başkan, daha evvel de 2 yıla yakın Nazilli’yi AKP belediyesi yönetti. Millet sandıkta nasıl kaçacağını şaşırdı. Yine aynısı olacak, sen de biliyorsun. Bildiğiniz için milletin oyuna saygı göstermediniz. Birkaç ay olsun, bizde olsun dediniz.
Ha gelelim meydana… Bak duyuyorum meydana aracını park ediyormuşsun. Şu meydandan söz verdiklerini bir alalım evvela. Ya da bir teşekkür et ya Büyükşehirimize. 30 yıldır yapılmayanı yaptınız, Allah razı olsun de! Siz önce Nazilli’yi il yapma işiniz ne oldu onu söyleyin Sayın Abak. Hani nerede… Nerede Nazilli’ye verdiğiniz sözler… Nerede Sümerbank Basma Fabrikasını tekrar hayata geçirme vaadiniz? Nerede Nazilli esnafına ekonomik anlamda büyük getirisi olan Polis Meslek Yüksek Okulu’nun yeniden ilçeye kazandırılacağı vaadi? Ha AKP’nin yani bunların esas derdi gündem değiştirmek. Bakın beyler bu ülkenin gündemi enflasyon, bu ülkenin gündemi hayat pahalılığı, bu ülkenin gündemi kıyma alamadığı için sakatattan kıyma çektiren milletimiz, bu ülkenin gündemi işçinin emeklinin çiftçinin hali, para etmeyen mahsül, gübreye gelen %400 zam!… Anlıyor musunuz? Bakın sabredin 3,5 ay sonra, 14 Mayısta bir hezimet daha sizi bekliyor. Hatta şöyle yapalım, gel bir iddia koyalım ortaya; hem genel hem de yerel seçimlerde millet ittifakı sandıkta sizi yine ezip geçecek. Var mısın? Güveniyor musun kendine? Yok; bu sana ağır gelir. Artık sen de biliyorsun, deniz bitti kara göründü Sayın Başkan. Sonun başlangıcında her gün, kalan süreniz için takvimden bir yaprak koparıyorsun. Yapraklar o kadar azaldı ki; ne partiniz ne de ittifakınız Türk Milleti’nin önünde, iradesinin karşısında duramayacaksınız, toptan gideceksiniz.”

#chp #CHP Nazilli ilçe başkanı #serdar alptekin #Kent09 #gündenm #siyaset #politika
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