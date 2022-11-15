Nazilli Belediyesi soğuk kış aylarında yuvaları ısıtıyor
Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarındaki tehlike arz eden ve budama işlemi yapılan ağaçlar, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı olarak ulaştırılmak üzere şantiye bölgesine getirildi.
Daire müdürü ile birlikte şantiye alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, her yıl olduğu gibi bu kış da ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
Budanan ağaç parçalarının Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi’nde yakacak olarak kullanıma hazır hale getirildiğini kaydeden Başkan Özcan; “Nazillimizde yapılan çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz ağaç emvallerini soğuk havaların da gelmesiyle vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmada bir araya geldik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize şahsen müracaat eden ve muhtarlarımızdan gelen liste üzerine tespit edilen vatandaşlarımıza ivedilikle yakacak yardımlarımız yapılmaktadır” diye konuştu.
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