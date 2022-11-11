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Nazilli Belediyesi tehlikeli metruk binaları bir bir yıkıyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla, ilçe genelinde can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, görüntü kirliliğine neden olan ve vatandaşların sık sık şikayette bulunduğu metruk binalar saha ekipleri tarafından tespit edilerek yıkım çalışmalarına başlandı.

Nazilli 11.11.2022, 19:42
Nazilli Belediyesi tehlikeli metruk binaları bir bir yıkıyor
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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla, ilçe genelinde can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, görüntü kirliliğine neden olan ve vatandaşların sık sık şikayette bulunduğu metruk binalar saha ekipleri tarafından tespit edilerek yıkım çalışmalarına başlandı.

Nazilli Belediyesi ilçe genelinde tehlike arz eden binaları tespit ederek yıkım çalışmalarına başladı. İlk olarak Cumhuriyet Mahallesi 228 Sokak’ta bulunan metruk binada güvenlik önlemi alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre hanelerin toz ve kirden etkilenmemesi için sulama işlemi gerçekleştirdi. Akabinde iş makinaları yardımıyla metruk binanın yıkımı güvenli bir şekilde tamamlandı. Yıkım çalışmalarının ardından oluşan hafriyat yığınları temizlenerek alanın kötü görüntüsü ortadan kaldırılmış oldu. Sümer Mahallesi Hürriyet Caddesi güzergahında yer alan ve yerleşim alanlarının içerisinde olması sebebiyle vatandaşları huzursuz eden metruk yapı da yıkılarak molozları araçlara yüklendi. 

Mahalle sakinleri, her iki noktada da özenle çalışan Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Söz konusu çalışmaların tespit edilen diğer noktalarda devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kentin estetik görüntüsünü bozan, ömrünü tamamlamış ve can güvenliğini tehlikeye atan binaların yıkımını sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana üzerinde hassasiyetle çalıştığımız bir konuydu. Vatandaşlarımız da yapılan çalışmalardan memnun. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

#Nazilli Belediyesi tehlikeli metruk binaları bir bir yıkıyor #Kürşat Engin Özcan #Aydın Haberleri #Kent09 #genel #güncel #Nazilli Belediyesi #yıkım #değişim #Cumhuriyet mahallesi
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