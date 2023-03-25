Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapmak isteyen 09 AIL 490 plakalı motosiklet ile 09 R 8728 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüleri ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.