Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘2024 Bursa Nâzım Hikmet Yılı’ etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Saman Sarısı-Nâzım Hikmet Şiir Okumaları Programı’, sanatseverlere şiir ve müzik dolu bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Dünya ve Türk edebiyatına sayısız eserler kazandıran şair ve yazar Nâzım Hikmet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılıyor.

2024 yılını ‘Nâzım Hikmet’e adayan Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca şairin evrensel sesinin, devrimci ruhunun ve insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan hayat görüşünün, kentin kültürel rotasına ışık tutmasını amaçlıyor.

Etkinlikler kapsamında hazırlanan ‘Saman Sarısı-Nâzım Hikmet Şiir Okumaları Programı’, Gökdere Vadisi Setbaşı Şehir Kütüphanesi Üftade Konferans Salonu girişinde düzenlendi. Prusa Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün müzik dinletisiyle başlayan programın sunuculuğunu Yazar Atilla Birkiye üstlendi. Gecede ünlü sanatçı Hakan Gerçek tarafından Nâzım Hikmet'in ‘Saman Sarısı’ adlı şiiri seslendirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından sanatçılara hediye takdim edildi.