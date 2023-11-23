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Enerji, teknoloji, tarım ve medya alanlarında faaliyet gösteren Marna Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Maral, AK Parti Osmangazi Belediye başkan aday adayı başvuru dosyasını verdi.

BURSA (İGFA) – AK Parti Genel Merkezi tarafından 2020 yılında Bursa İl Başkanlığı için davet edilen Enerji, teknoloji, tarım ve medya alanlarında faaliyet gösteren Marna Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Maral, AK Parti Osmangazi Belediye başkan aday adayı başvuru dosyasını verdi.

AK Parti’nin kalesi konumundaki Bursa’da yerel seçimlerin en hareketli olduğu ilçe olan Osmangazi’de aday adayları başvuru süresinin son gününde de başvurular devam etti. Osmangazi Belediyesi’ne AK Parti’den aday adaylığı başvurusu yapan Nazım Maral, enerji, teknoloji, tarım ve medya alanlarında faaliyet gösteren Marna Grup Yönetim Kurulu Başkanı. İletişim Sanatları alanında yüksek lisansını tamamlayan Maral, Refah Partisi Gençlik Kolları ile başlayan siyaset sürecinde AK Parti ile devam etti.

AK Parti’de Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Nazım Maral, genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmuştu. 2019 yılında AK Parti Osmangazi Belediye Başkan aday adayı olan Nazım Maral’ın dağ yöresinde ciddi oy potansiyeli olduğu, Osmangazi’de STK ve hemşeri dernekleri tarafından da desteklendiği belirtiliyor.