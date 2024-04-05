Hunat Mahallesi'nde eski taş bina olan Nazmi Toker Okulunu restore ederek şehrin merkezine renk katacak Melikgazi Görsel Sanatlar Merkezi yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tesiste incelemeler yaparak çok yakında hizmete açacaklarını söyledi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Şehrin kalbi Hunat'ta sanat atölyelerinin olduğu çok şık, güzel bir mekânı Kayseri’ye kazandırmaya çok az kaldığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Kayseri’nin merkezinde görsel sanatlar, güzel sanatlar, birçok kültürel ve sosyal faaliyetleri içerisinde barındıran bir projemizi daha hayata geçirmek üzereyiz. Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi’mizin içerisinde birçok el sanatlarından yağlı boyaya, çiniye kadar birçok eğitimler verilecek. Sergi salonları, atölyeler ve kafeteryası ile birçok özellik bir arada olacak. Bu binamızı restore ederken doğal taş dokusunu da korumaya çalıştık. Şehir merkezinde hem görsellik hem yeşil alan hem de otopark ve trafik açısından rahatlama sağlayacak merkezi yeni bir parkı buraya kazandırdık. Parkımız şehir merkezine nefes olacak. Burası en zevkli ve keyifli vakit geçirilecek parklardan biri olacak. Burası artık bundan sonra etkinliklerin yapılacağı birçok programın düzenleneceği harika bir mekan olacak. Çok nezih, merkezi bir yerde ulaşımı kolay bir alan ortaya çıkmış oldu. Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı olsun." dedi.