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Çanakkale Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesinin sevilen iş insanı Nazife Ebru Sakallı 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP’den Küçükkuyu Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Özden DEMİRCİ- (ÇANAKKALE İGFA)

Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkan aday Adayı N.Ebru Sakallı, aday adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir ülkeyi küllerinden tekrar var eden bir lider Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet kızı olmaktan onur duyuyorum. Herkes kendi kapısının önünü süpürse heryer tertemiz olur mantığıyla, önce kendi kapımızın önünden yani yaşadığımız güzel belde Küçükkuyu’dan başlayalım düşüncesiyle CHP’den Küçükkuyu Belediye Başkan aday adayı olmaya karar verdim. Atatürk’ün dediği gibi yeryüzündeki her şey kadının eseridir düsturundan yola çıkarak Küçükkuyumuzu en güzel eserimiz haline getireceğiz” dedi.

GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR KENT BIRAKACAĞIZ

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün gösterdiği yoldan ayrılmadan, ilim, bilim, teknolojiyi en üst seviyelerde kullanarak Küçükkuyumuzu gelecek nesillerimizin ve çocuklarımızın rahat etmesi için en güzel hale getirmeye çalışacağıma, bunu da şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile yapacağıma söz veriyorum” dedi.

“KÜÇÜKKUYU’YU BÜYÜKERŞEN PROJELERİYLE İNŞA EDECEĞİZ”

Ayrıca N. Ebru Sakallı Belediye Başkanlığında yapacağı proje ve çalışmaları ile ilgili olarak, “Ben Nazife Ebru Sakallı olarak, parti büyüklerini ve özellikle Prof. Yılmaz Büyükerşen’i örnek görerek, Eskişehir için yapılan çalışmalarını kendime örnek alıp canla başla, ekibimle beraber çalışacağız. Küçükkuyu halkının da desteğiyle, el ele, gönül gönülle verip çocuklarımıza hayallerindeki masal tadında yaşanabilir bir Beldeyi inşa edeceğiz.

NAZİFE EBRU SAKALLI KİMDİR ?

Çanakkale Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Belediye Başkan Aday Adayı Nazife Ebru Sakallı 1973 yılında Çanakkale’nin Ezine İlçesi’nde doğdu. Sırasıyla Gazi İlkokulu, Ezine Ortaokulu, Ezine Lisesi’nde okudu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi kamu yönetimi bölümü mezunu olan N. Ebru Sakallı, 1992 yılında Hüseyin Sakallı ile evlenip Küçükkuyu’ya yerleşti. 4 çocuk annesi olan Nazife Ebru Sakallı 31 yıldır Küçükkuyu’da yaşamaktadır.