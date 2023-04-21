Maalesef bizim toplumumuzda hiç tanımadığınız birine siyasi görüşünü sorabilirsiniz, o da size cevap verir. Peki ama neden?

Geçtiğimiz hafta hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Didim’den Aydın’a gelmek üzere belediye otobüsüne bindim ve yaklaşık 2,5 saati ayakta gittim. Hayatımda ilk kez ağzına kadar dolu bir otobüste bu kadar uzun seyahat ettim. İnanılmazdı gerçekten. Sanıyorum, yaşlılara bedava ulaşım sağlamak çok iyi bir fikir değil. En azından bu hizmeti günün belli saatleriyle sınırlamak, biz -keyfi değil mecburi seyahat eden- gençler için hayatı daha dayanılır kılabilir. Evet evet, kesinlikle kılar.

Neyse bu sadece bahsetmek istediğim bir konuydu. Belki yetkililer bununla alakalı bir aksiyon alırlar, halkın hayır duasını alırım diye söyledim. Şimdi asıl konumuza geliyorum.

Bahsettiğim bu otobüste yanımdaki beyefendiyle 1991 yılında TV’de yayınlanmış olan Açık Oturum programını izliyordum (Otobüsün ne kadar kalabalık olduğunu siz düşünün). Sunuculuğunu Can Okanar’ın yaptığı programda Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve hâlâ siyasette gördüğümüz Doğu Perinçek var. Birbirlerine bağırmıyorlar, güzel bir üslupla konuşuyorlar. Hayret bir şey! Günümüzde böyle bir programın olmamasını anlıyorum ancak anlamlandıramıyorum. Bu programın üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmiş ancak biz geriye gitmişiz. Çok yazık… Tam ben bu düşünceleri kafamda çevirirken bir şey oldu. Yanımda telefonuma gözünü dikmiş olan beyefendi, politik görüşümle alakalı bir soru sordu bana. Buna cevap vermeyi uygun görmediğimi belirterek genel bir şey söyledim. Ancak o beni anlamamış olacak ki yeniden benzer bir soru daha yöneltti. Bu kez açık konuştum: “Politika konuşmayı doğru bulmuyorum. Ben bir şey söylerim, sonra siz bir şey söylersiniz, başkası katılır, öbürü karşı çıkar, bir tanesi sataşır belki. Yani muhabbet köpürebilir ve içinde bulunduğumuz otobüs mayın tarlasına dönebilir. Çok tehlikeli buluyorum” dedim. Bu kez beni anladı. “Çok haklısınız” dedi ve konu orada kapandı.

Bunları neden anlatıyorum? Bugün artık 14 Mayıs’a sayılı günler kaldı ve eminim buna benzer sahneler Türkiye’nin pek çok yerinde yaşanıyordur. Muhtemelen pek çoğu benim korktuğum gibi kavgaya dönüşüyor ya da en azından gerginlikle son buluyordur. Halbuki bu konuda Amerikalıları örnek alsak iyi olur.

Amerikan kültüründe üç şey hakkında konuşulmaz. “Para, politika ve din”. Para derken gelirden bahsediyorum. Kimseye ne kadar maaş aldığını soramazsınız. Aynı şekilde kişisel politik düşüncesini de sormasanız iyi olur. Aksi halde ortamda soğuk bir rüzgar eser ve yüzde 99.9 ihtimalle cevabı “Seni ilgilendirmez” olur. Hem cevapsız ortada kalırsınız hem de Amerikalı olmadığınız meydana çıkar.

Ancak biz Amerikalı değiliz. Maalesef bizim toplumumuzda hiç tanımadığınız birine siyasi görüşünü sorabilirsiniz, o da size cevap verir. Peki ama neden? Siyaset konuşmalı mıyız gerçekten? Bana kalırsa, hayır. Bize hangi başkanın ya da partinin daha çok faydasının olacağını bireysel olarak araştırıp öğrenmemiz, bu sayede kulaktan dolma bilgilerle sandığa gitmememiz gayet yeterli olmalı. Hem zaten kimseyi bir şeye ikna etmek durumunda değiliz ve istesek de edemeyiz. Baksanıza, siyaset kelimesinin içinde bile set var.

Herkese sevgi dolu, birlikte, mutlu bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!