Üniversite öğrencilerine burs desteğine devam eden Nef Vakfı, bu yıl sadece depremden etkilenen şehirlerdeki öğrencilere burs vereceğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Üniversite öğrencilerine burs desteğine devam eden Nef Vakfı, bu yıl sadece depremden etkilenen şehirlerdeki öğrencilere burs vereceğini açıkladı.

Nef Vakfı, afetten etkilenmiş öğrencilere yönelik burs hedeflediği için başarı şartı aramayacak. KYK bursu ve başka kurum ya da kuruluştan burs almanın engel olmayacağı burs başvuruları için 10-20 Eylül tarihleri arasında www.nefvakfi.org adresinden online başvuru yapılabilecek.

2015 yılından günümüze; insanlığa sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik fayda sağlayarak, daha iyi bir toplum oluşması amacıyla farkındalık faaliyetlerine devam eden NEF Vakfı, bu yıl ‘Yüksek Eğitim Bursu’nu deprem bölgesinde depremden etkilenmiş ve/veya ailesini kaybetmiş öğrencilere verme kararı aldı. Her sene devlet üniversitesi öğrencilerine verdiği bursa bu sene sadece depremden etkilenen 10 ildeki öğrenciler başvuracak. 2023 yılı Nef Vakfı yüksek öğrenim burs başvuruları afetten etkilenmiş öğrencilere yönelik olduğu için başarı şartı aranmayacak. Keza KYK bursu ve başka kurum yada kuruluştan burs almak da engel oluşturmayacak. Nef Vakfı burs başvuruları 10 Eylül 2023’te başlayıp, 20 Eylül 2023’te sona erecektir.

İyi bir toplumun ancak iyi eğitimle yaratılabileceğine inanan NEF Vakfı, Türkiye genelinde devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere sunduğu burs ile ‘Verdiğimiz kadar zenginiz, varlığımız kadar değil’ misyonuna da katkıda bulunuyor.

Başvurular, www.nefvakfi.org üzerinden 10 – 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Başvuru kriterleri;