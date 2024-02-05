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Çorluspor 1947 maçını canlı yayınlayan Fe TV'den Erdoğan Demir'e maçın sona ermesinden sonra canlı yayında konuşan Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, önemli açıklamalarda bulunarak, kulübün zor şartlar altında mücadelesini sürdürdüğünü belirttiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Maçın ardından maçı canlı olarak yayınlayan Fe Tv Facebook sayfasına açıklamalarda bulunan Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin’de kulübün maddi sorunlarına dikkat çekerek şunları söyledi. “Bizim sezon başı alınan deplasman taraftarını alamamızla ilgili bir kararı vardı. Bu karar kaymakam beyin, ilçe emniyet müdürünün ilçe spor güvenlik kurulunun aldığı bir karardı. Çorluspor 1947 tarafından bizimle irtibata geç geçildiği için Cuma günü öğleden sonraydı, yetişmedi. Bizim bu konuda bir inisiyatifimiz yoktur. Böyle bir yanlış anlaşılma çıktı ortaya, ama biz tam aksine bizim açımızdan gelmeleri anlamında bir sakınca olmadığını bildirdik. Fakat çok geç organize olunduğu için de emniyet güçlerimiz görevlendirmelerini yapmamıştı. Ama her şeye rağmen sayın emniyet müdürümüz her şeye rağmen anlayış gösterip Çorluspor 1947 taraftarını aldı. Çokta dostça bir görüntü ortaya çıktı. Kendilerini tebrik ederim, bu maçın favorisi takımdı. Üzgünüz onu söyleyeyim, bizi en fazla üzen şey de altını çizerek belirtmek istiyorum. Şehrin tamamına neredeyse bu durumu anlatmaya çalışmak çok zor. Yani kısıtlı imkanlar var, paramız yok, bütçemiz yok, gücümüz yok, bunu anlatmak çok zorluyor bizi.

Maça gelen taraftarların her birine bu anlamda telkinde bulunmak, teskin etmek, anlatmak zor. Bir Keşanlının Keşan’ın adını taşıyan ve buna değer veren herhangi bir insanın bunu kabullenmesi zor. Bizim için de zor, sinmişlik, sindirilmişlik, kabullenmişlik duygusu kötü. Buna rağmen biz mücadele vermeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. Tabi bu çocuklar burada ne yiyor ne içiyor, ne yapıyor ne ediyor. Nerden nasıl bir bütçeyle bu işler yürüyor, burada kimsenin bir merağı ilgisi alakası yok. Bunu da söyleyeyim, kendi kendimize burada bir mücadele veriyoruz ama Yönetim anlamında biz de fazlasıyla yorulduk. Devam etme noktasında artık iyiden iyiye enerjimizi kaybettik. Bugünkü bu maçtaki skor veya yenilen goller açıkçası bizi üzen taraf değil. Üzen taraf az önce bahsettiğim kısmı o duygusal manada herkese bunu anlatmak bizi yoruyor. Üstüne bir de maddi anlamda yönetimin giderleri de ayrıca yönetimi yoruyor. Buna rağmen bu takım şu ana kadar 20 puan topladı. Ligden düşmeme anlamında Uzunköprüspor ile aramızda hatırı sayılır bir fark var. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Keşan halkına bugün gösterdikleri ilgi için teşekkürler, sağ olsunlar, girişi ücretli yaptık. Sebebi ihtiyacımızın olması başka hiçbir şey değil. Bunu kimse farklı bir yere çekmeye kalkmasın.

Sosyal medyamızdan da kapıda kaç para toplandığını da açıklayacağız. Ama ne toplanmışsa kardır. Bugünün giderlerini bile çıkarmak bizim için önemli. Bundan önce İFA deplasmanına günübirlik gittik takım olarak, deplasman giderlerini karşılayamadığımız için böyle yaptık. Çorluspor 1947 buraya Çorlu’dan geldi ama konaklamalı geldi, hotel de kaldı. Kış geldi mont lazım çocuklara mont yok, kışlık eşortman lazım, yok. Bazı çocukların peşinatlarında anlaşıp ödeyemediklerimiz var. Peşinat dediğimiz de şudur yani 50 bin 60 bin 70 bin 80 bin TL’dir. Sezonun tamamında 30 bine oynayan futbolcularımız da var. O da bugün ilk on birde sahada idi. Bu koşullarla Keşanspor’dan bir beklentiye girilmesin, bu koşulların üstünde beklentiye girilmesin. Aksi halde biz de daha da fazla üzülüyoruz. Yine herkese teşekkür ederim, taraftara da teşekkür ederim. Maçta ilk yarının uzatma dakikalarında yediğimiz iki gol ve ikinci yarının başında yediğimiz gol bizleri üzdü. Ama takımımız mücadele eden bir takım, fedakarlık ediyorlar. Taraftar arkadaşlarımız, Keşan halkı bunu bilsinler. Tabi ki sitem etmekte haklılar, sitem etmekte haklılar, bu bir suçlama değil, kimseye bir eleştiri de değil benim yaptığım şey. Şu saatten sonra da bir şey de beklemiyoruz açıkçası. Biz bu sezonu bir şekilde bitiririz. Nasıl biter bilemem, bazı şeyler nasip kısmet işi ama oyuncu arkadaşlarımıza sanki aldıklarının karşılığını vermiyorlarmış gibi bir algı çıkmasından rahatsızım. Aksine bütün oyuncularımız aldıklarının fazlasını veriyorlar. Ben başkan olarak bunu söyleyeyim. Kendilerine kefilim, benim hakkım, yönetimin hakkı kendilerine helal. Bizim bu anlamda oyuncu kardeşlerimizden herhangi bir rahatsızlığımız yoktur, mutsuzluğumuz yoktur.

Taraftarımız da bunu bilsin, bu takımı 1 milyon 300 bin, 1 milyon 350 bin gibi bir peşinatla bu takımı kurduk. Bugün karşımızdaki takımın 30-35 milyonluk bütçesi olduğu söyleniyor, Gebze, Çorluspor 1947 için bu rakamlar konuşuluyor. Tabi biz böyle bütçeli takımlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Cihan hocamızla biz para konuşmadık, şu ana kadar Cihan hocamıza ödediğimiz parayı da kamuoyunun bilmesi için söylüyorum kendisine bugüne kadar 17 bin TL ödedik. Girişin biletli olması uygulamasına da takımımıza destek anlamında sezon sonuna kadar devam edeceğini de belirtmek istiyorum.”