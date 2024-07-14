İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Nehirden Denize Özgür Filistin" konulu hikâye, şiir ve kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Ataşehir'deki ödül töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarışmaya katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende izletilen ve birinci seçilen kısa filmdeki 1 dolar sahnesine atıfta bulunan Tekin, "15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı muhtemelen bugün Gazze'de yaşayan çocuklarınkine benzer, özgürlükleri, iradesi elinden alınmış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık. O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk milletinin şanlı direnişine hep beraber eşlik ettik ve çok şükür, benzeri bir tabloyla karşılaşmadık. Allah bu ülkeyi, bu milleti bir daha bu tür olaylarla karşı karşıya getirmesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta "One minute!" dediği günün, Türkiye'de FETÖ'cülerin ayaklanmaya başladığı dönem olduğunu iddia ettiğini söyleyen Bakan Tekin, "Türkiye'de FETÖ'cüler ve onların arkasında, onların maşa olarak kullandığı emperyal güçler, bugün Gazze'de yaşadığımız olayları, Gazze'de yaşadığımız sömürü düzenini devam ettiremeyeceklerini düşündükleri için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'deki demokratik siyasal yaşamı kesintiye uğratmak için faaliyetlerine başladılar, bu benim kişisel kanaatim." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 2009'dan itibaren özel okul ve dershane sektöründe bir B planı arayışına girildiğini dile getirerek, "Uluslararası bir fon üzerinden Türkiye'de okullar satın aldırdılar. 'Artık hükûmetle savaşa gireceğiz, dolayısıyla kendi alanlarımızda korunaklı bir alan oluşturalım.' 2009 tarihini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını zikretme sebebim, bugün Gazze'de yaşadıklarımızın, bu zulmü yapan İsrail ve onun arkasındaki uluslararası güçlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik başlattıkları süreçle çok yakın bir ilişkisi var." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe gireceğini anımsatan Tekin, yarışmanın temasıyla modelin birebir örtüştüğünü ifade etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada hikâye kategorisinde Fırat Ege Uzunoğlu birinci, Abdulhadi Şahin ikinci, İlayda Keleş üçüncü olurken; şiir kategorisinde birinciliği Yusuf Eren İnan, ikinciliği Muhammed Enes Yılmaz ve üçüncülüğü İrem Yıldırım elde etti.

Kısa film kategorisinde ise Aram Khachaturian birinci, Hiranur Gök ikinci, Mustafa Eren Bilgili de üçüncü oldu. Birinci olan öğrenciler plaketlerini Bakan Tekin'in elinden aldı.