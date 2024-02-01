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Festivaller şehri Bayındır’da 4 Şubat 2024 Pazar günü Turan Mahallesi’nde 3. kez düzenlenecek Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali Bayındır’daki çiçek üretiminin çeşitliliği ve ilçenin sektördeki konumunu göstermesi bakımından oldukça önemli kabul ediliyor.İZMİR (İGFA) - Bu sene 3. kez kez düzenlenecek Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivali 4 Şubat Pazar günü Turan Mahallesi meydanında gerçekleşecek ve saat 13.00’de başlayacak. Halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerin de yapılacağı festival saat 16.30’da sahne alacak Elif Buse Doğan konseri ile son bulacak.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Balcılar Kiraz Festivali, Ergenli Zeytin Festivali, Lütuflar İncir Festivali, Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali ile Bayındır’ı bir festivaller şehri haline getirdi. “Bayındırımızın güzelliklerini ortaya çıkarmak için, hemşerilerimizin ilmek ilmek işlediği her yerin mis gibi olduğu Turan Mahallemizin Nergis ve Kuru Çiçek Festivalinde Bayındırımızın güzelliklerine ortak olmayı bekliyoruz.” diyen Demirezen’in de değindiği gibi Bayındır’ın sahip olduğu değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması ilçe halkı bakımından da büyük önem taşıyor.

İşte Bayındır’ın sahip olduğu bu değerlerden biri de Turan Nergisi… Bayındır merkeze 4 km uzaklıkta bulunan Turan Mahallesi’nde kokusuyla İstanbul, Anakara ve İzmir'de yoğun rağbet gören nergis çiçeği yetiştiriliyor. Nergis üretiminin Turan’da yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi var. Kokusu ve dayanıklılığı ile dikkat çeken Turan Nergisi, bu özellikleri ile diğer bölgelerde yetişen nergislerden ayrılıyor.

Turan Mahallesi’ndeki bir diğer üretim de kuru çiçek. Çiçek tanziminde kullanılmak üzere doğadan toplanan ve bazen de özel olarak yetiştirilen 20-25 çeşit bitki demetler halinde kurutulup değişik renklerde boyanarak farklı sektörlerde kullanılmak pazarlanıyor.