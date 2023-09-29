Nevşehir’de özel halk otobüslerinde kredi kartı ile ödeme ve NEVKART online yükleme işlemlerinde yaşanan sorunun çözümü için çalışmalar sürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye’nin çeşitli illerinde de yaşanan sorunun otobüslerde bulunan cihazlardaki modemlerin veri akışından kaynaklandığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Özel halk otobüslerinde NEVKART yerine kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen ve NEVKART için online yükleme yapamamaları ile ilgili yaşadıkları sorunun otobüslerde bulunan terminaller içerisindeki modemin veri akışından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Nevşehir’in yanı sıra Türkiye’nin bazı illerinde de son iki gündür yaşanan sorunun çözümü için NEVKART yetkilileri modem değişikliği yapacaklarını bildirmiş olup bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmaması için özel halk otobüslerinde kısa bir süre kredi kartı ile ödeme yapmamaları ve NEVKART dolumlarını online yerine dolum noktalarından gerçekleştirmeleri gerekmektedir.” denildi.