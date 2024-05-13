Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Anneler koşulsuz sevginin tükenmez pınarlarıdır." dedi.

Mehmet Uzel / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karşılıksız sevgileri, şefkat ve hoşgörüleriyle her daim yanımızda olan annelerin fedakârlıkları ve emekleri ile bizlerin bugünlere gelmemizdeki en büyük emek sahipleri olduğunu vurgulayan Arı, anneleri sadece bu özel günde değil her zaman değerlerini bilerek başımıza taç edip gönüllerini hoş tutmanın gerektiğini kaydetti.

Arı:” Bizlerin bugünlere gelmesinde hiçbir karşılık beklemeden sevgi, şefkat ve merhametle bizi adeta kuşatan annelerimizin, hayatımızda ne denli önemli bir varlık olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Aile hayatının birleştirici unsuru olan, dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenmiş annelerimiz, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakârlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsalidir. Sevgili Peygamberimizin, “Cennet, annelerin ayaklarının altındadır” sözü dinimizin annelerimize verdiği önemi ve onlara göstermemiz gereken hürmeti gözler önüne sermesi açısından çok anlamlıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, bize, ülkemizin birliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren, bütün annelerimizin “Anneler Günü”nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.” dedi.