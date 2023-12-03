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Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahneledikleri “Aşkın 2 Yüzü” adlı oyun büyük ilgi gördü.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yılın son oyununu sahneledi. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen ve İrem Alhan Çimen’in yazdığı ve M.Seza Derme’nin yönetmenliğini yaptığı “Aşkın 2 Yüzü” adlı tek perdelik romantik komedi türündeki oyuna sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Oyunu, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın eşi Nejla Savran da izledi.

İzleyicileri kahkahaya boğan oyun sonunda Şehir Tiyatrosu oyuncularını tebrik eden Nejla Savran, oyunun yazarı İrem Alhan Çimen ve yönetmenliğini üstlenen M.Seza Derme’ye çini bir tabak hediye etti.