TFF 3. Lig, 1. Gruptaki temsilcisi Nevşehir Belediyespor, hafta sonu oynayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

TFF 3. Lig 1. Grupta 40 puan ile 7. sırada yer alan Nevşehir Belediyespor, 25. hafta mücadelesinde hafta sonu kendi evinde lider Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak. Bu önemli müsabaka için hazırlıklarını Teknik Direktör Yusuf Tokuş nezaretinde ve kendi tesislerinde sürdüren kırmızı beyazlı ekipte hedef mutlak üç puan.

Kendi sahasında taraftarlarının desteği ile lideri devirerek play-off grubunda yer almak isteyen Nevşehir Belediyespor’da, sakatlığı süren Özgürcan Özcan’ın maç kadrosunda yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmadı.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ise, son olarak Orduspor deplasmanında gördüğü sarı kart dolayısıyla cezalı duruma düştü. Pazar günü oynanacak olan karşılaşmada tribünde yer alacak olan Tokuş,oyuncularını bu maça en iyi şekilde hazırlamak için gayret ediyor.

Bu arada Pazar günü Gazi Stadı’nda oynanacak olan ve grubun iki favori takımının karşı karşıya geleceği maça taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.