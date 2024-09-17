Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kampüsü içerisinde oluşturulan Nevşehir Belediyesi Gençlik Ofisi törenle açıldı.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sezai Karakoç Yaşam Merkezi içerisinde faaliyet gösterecek olan ofisin açılışını Belediye Başkanı Rasim Arı yaptı. Açılış öncesinde şehre yeni gelen üniversite öğrencileri ile sohbet eden Başkan Arı, birlikte fotoğraf çektirdiği öğrencilere çay ve ayran ikramında bulundu.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından gençlerle Gençlik Ofisini gezen Arı, kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, derslerine daha fazla zaman ayırmalarına destek olmak amacıyla kurdukları Gençlik Ofisi’nde öğrencilerin ücretsiz bilgisayar ve internet hizmetinden faydalanabileceklerini kaydetti. Burada gençlerin ders çalışarak veya dinlenerek kaliteli zaman geçirebildikleri imkânlar sunacaklarını ifade eden Arı, gençlerin ayrıca, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) bünyesinde eğitim, kişisel gelişim ve kariyerlerine yönelik açılacak olan kurs ve seminer programları için kayıtlarını da yaptırabileceklerini anlattı.

Arı, “Burada Türkiye’nin farklı şehirlerinden eğitim hayatını sürdürmek için şehrimize gelen çok sayıda genç var. Emin olun burada ailenizin yanında hissettiğiniz sıcaklığı hissedeceksiniz. Sizin hepiniz aileleriniz tarafından bizlere emanetsiniz. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, şehrimizi güzelleştirdiniz, şehrimize şeref verdiniz. Bugün sizler için Gençlik Ofisimizin açılışını yapıyoruz. Burayı bir kamusal alan olarak görmediğimi söylemek isterim. Burası sizlerin mekanı. Biz Nevşehir Belediyesi olarak belediyemizin bütün mekanlarını, belediye başkanlık makamı da dahil olmak üzere kamusal bir alan olarak nitelendirmiyoruz. Milletin kendi mekanı olarak nitelendiriyoruz. Burası çevrenizdeki kamusal alanlar içerisinde kendinizi özgür hissedebileceğiniz bir yer. “ dedi.