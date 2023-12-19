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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Halter Federasyonu tarafından 2023 yılının en başarılı 10 kulübü arasında gösterilerek ödüllendirildi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Halter Federasyonu Antrenör Vize Gelişim ve Doping semineri hafta sonu Antalya’da gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 200’ün üzerinde kulüp temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilen seminerde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü Halter Takımı Antrenörü Burak Erdoğan temsil etti.

Seminerde konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü: “Halter ailesi olarak bir yılı geride bırakıyoruz. Önümüzde olimpiyatlar var ve bizim 3 erkek 3 bayan kota şansımız devam etmekte. Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. 2024 yılında yapacağımız müsabakalarda birtakım değişiklikler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Müsabakaların daha sağlıklı, daha güzel olmasını istiyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor. Biz hep birlikte güçlüyüz.” dedi.

Seminer sonunda Türkiye Şampiyonalarında ilk ona giren kulüplere federasyon plaketi, antrenörlere ise katılım belgesi Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi. Burada yetiştirdiği genç sporcularla birçok ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde etmeyi başaran Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü de Türkiye’nin en başarılı 10 kulübü arasında gösterildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde spor hayatını sürdüren sporcuları ve kulübün Halter Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.