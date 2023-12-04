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Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘Peribacası Ülkesinde Masal Kahramanları’ adlı oyunlarını özel çocuklar için sahneledi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 3 Aralık Engelliler Günü sebebi ile Göreme'de bulunan Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği’nin düzenlediği programa katıldı. Burada, Çocuk Gelişimci- Yazar Berna Avşar Bozdoğan’ın yazıp yönettiği ‘Peribacası Ülkesinde Masal Kahramanları’ adlı doğaçlama oyunu sahneleyen oyuncular daha sonra özel çocuklarla birlikte şarkılar söyledi.

Özel çocukların ailelerinin de katıldığı program dernek tarafından düzenlenen diğer etkinliklerle devam etti.