Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, sel bölgelerine müdahale için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde Şanlıurfa’ya görevlendirildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, asrın felaketi olan depremlerin ardından şimdi de devletin imkânları ve milletin destekleriyle sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraların sarılmasına katkı sağlıyor.

Nevşehir Belediyesi, aşırı yağışların sebep olduğu sel bölgelerine müdahale etmek ve su taşkınlarından zarar gören vatandaşlara destek olmak amacıyla ekiplerini bölgeye sevk etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde görevlendirilen Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’da su baskınlarına müdahale ederek temizlik çalışmalarına destek oluyor.