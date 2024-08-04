Nevşehir Belediyesi, hafta sonu tüm birimleriyle saha da altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Şehirdeki altyapı ve üstyapı projelerine hızla devam eden Nevşehir Belediyesi, hafta sonu boyunca da tüm ekipleri ile mesaiye devam ediyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı mahallelerinde yol ve yaya kaldırımı yapım, bakım ve onarım, park yenileme, temizlik ve altyapı yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Mahallelerin tespit edilen altyapı ve üstyapı problemlerini kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla oluşturulan çalışma takvimi kapsamında hareket eden belediye ekiplerinin çalışma alanlarında çok sayıda iş makinesi de görev alıyor.