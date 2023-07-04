Nevşehir Belediyesi ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Özellikle sağanak yağışlarda şehir merkezindeki bazı ana caddelerde dağlardan gelen sel nedeniyle yollarda oluşan su birikintilerini önlemek için kalıcı çözümler üretmeyi planlayan Nevşehir Belediyesi, bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şehrin farklı mahallelerinde başlattığı dere ıslah çalışmalarına ilaveten dağlardan gelen sel sularının yollarda birikmemesi ve daha hızlı tahliye edilebilmesi için yağmur suyu hattı imalatlarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, 15 Temmuz Mahallesi’nde de yeni bir çalışma başlattı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, mahallede Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın bittiği noktadaki dağ eteklerinden gelen sel suları için bulvara yağmur suyu hattı döşeyecek. Yaklaşık 450 metre uzunluğunda olacak olan yağmur suyu hattında 400 ve 500’lük borular kullanılacak.