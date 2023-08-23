Nevşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, Aile Danışma Merkezi’nde görevli psikologlar tarafından vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti veriliyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Eğitim ve kursları ile binlerce kişiye hizmet veren Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde, ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla açılan Aile Danışma Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde, aile hayatının ve ailenin geliştirilmesi, güçlendirilmesi, uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutan bağların kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi ve toplumsal yaşama uyumlarının sağlanmasının yanında sağlıklı çocuk yetiştirilmesi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Nevşehir Belediyesi’nin Paşa Konağı yanındaki hizmet binasında bulunan merkezde görevli psikolog tarafından dileyen tüm vatandaşlara ayrıca ücretsiz psikolojik destek hizmeti veriliyor. Bugüne kadar 336 kişinin psikolojik destek aldığı merkezde bin 158 seans gerçekleştirildi.

Seanslarda, anne karnından başlayarak bebek ve çocuk psikolojisi için hamileler, baba adayları ve ebeveynler; evlilik, boşanma, çocuk sahibi olma, okul seçme, kariyer belirleme, iş değiştirme gibi önemli süreçlerde, afet, kaza, savaş, saldırı, terör ve benzeri travmatik yaşantılara maruz kalma; bireyin yaşam kalitesini düşüren, işlevselliğini azaltan konularda (sosyal fobi, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk gibi), akran zorbalığı, ergenlik çağı problemleri, yeme bozuklukları, stres, kaygılar ve fobiler, bunalım, intihar düşünceleri, aile içi sorunlar, ilişki problemleri, yetersizlik, değersizlik, yalnızlaşma, çocukluk çağı travmaları, temel güven ve bağlanma problemleri ve benzeri pek çok konuda ücretsiz olarak psikolojik destek veriliyor.

Ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenler, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0384 212 40 25 Nolu telefonundan bilgi alarak veya Paşa Konağı yanında bulunan merkeze şahsen başvurarak randevu oluşturabilir.