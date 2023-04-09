Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Kıratlıoğlu Mahallesi Salim Başbuğ Sokak’ta yol yenileme çalışması başlatıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Bahar ayları ile birlikte üstyapı çalışmalarına hız veren ve mahallelerde bozulan yolların bakım ve onarımı ile birlikte yenileme çalışmalarını gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, Kıratlıoğlu Mahallesi’nde de çalışmalarına başladı.

Mahallede bulunan Salim Başbuğ Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaları Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da yerinde inceledi. Kıratlıoğlu Mahallesi Muhtarı Hasan Özdemir ile birlikte çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Savran, mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet etti.

Tüm mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ettiklerini ve yoğun bir çalışma programının startını vererek altyapı ve üstyapı çalışmalarına başladıklarını kaydeden Savran, “Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızı bu yıl da arttırarak sürdüreceğiz. Mahallelerimiz altyapı ve üstyapı problemlerini teker teker çözüme kavuşturacak ve şehrimizin güzelliklerine güzellik katacağız” dedi.