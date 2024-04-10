Nevşehir Belediyesi tarafından, arife günü mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara Yasin-i Şerif, tesbih ve gül suyu dağıtıldı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’deki mezarlıklar arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Ramazan Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde başlayan mezar ziyaretleri, gün boyu devam etti.

Nevşehir Belediyesi tarafından ise, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıklara gelen vatandaşlara Yasin-i Şerif, tesbih ve gül suyu dağıtıldı. Taşlıbel Mezarlığı’ndaki dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek bir süre sohbet etti.

Tüm İslam aleminin manevi bir huzurla idrak ettiği ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Arı, “Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemine huzur ve barış ortamı sağlamasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu.