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Nevşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan 2 bin 232 metre kare büyüklüğündeki arsasını kat karşılığı ihale ile satacak. Nevşehir Belediyesi tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan kat karşılığı arsa satışı 4 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3042 Ada 2 Parselde bulunan 2 bin 232,81 metre büyüklüğündeki arsa üzerine yapılacak 40 konut için kat karşılığı inşaat yapım ihalesi gerçekleştirileceği duyuruldu. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Arttırma) ile yapılacak olan ihale kapsamında söz konusu arsa üzerine yapılacak olan 40 konutun 11 tanesi Nevşehir Belediyesi’ne bırakılacak ve ihale buna ilave olarak 1.500.000,00 TL bedelin artırımı suretiyle yapılacak.

Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihalesi 04 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 14.00’te Nevşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler gerekli belgeler ile birlikte teklif zarflarını 04 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Nevşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta göndermeleri gerekmekte.