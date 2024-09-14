Mevlid Kandili dolayısıyla Nevşehir’deki tüm cami ve mescitler Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gül suyu ile yıkandı.NEVŞEHİR (İGFA) - Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, bugün idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili öncesinde Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tüm camiler ziyaret edilerek gül suyu ile yıkandı. İki ayrı ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sabah erken saatlerde başlayarak Cuma namazı öncesinde tamamlandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya gelişinin insanlık için büyük ve kutlu bir hadise olduğunu vurgulayan Başkan Arı, “Mevlid Kandili, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın daha da pekişmesine, güçlenmesine vesile olacak en müstesna gecelerdendir. Bu kutlu gece Peygamber Efendimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Sayısız hikmeti uhdesinde barındıran bu mübarek gecede ellerimizi semaya açmalı, yüce Allah’ımdan af ve mağfiret dilemeli ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmalıyız” ifadelerini kullandı.