Nevşehir Belediyesi tarafından gençler ve kadınlara yönelik gerçekleştirilecek olan ücretsiz Konya ve Çanakkale gezileri için başvurular başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından, ülkemizin tarihi ve turistik merkezlerini tanıtmak amacıyla gençler ve kadınlara yönelik kültür gezi turları gerçekleştirilecek. İlk etapta Konya ve Çanakkale illerine düzenlenecek olan turlara 16-20 yaş arası gençler ve kadınlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Sınırlı kontenjanlarla düzenlenecek olan turlara katılmak isteyenler 15 Temmuz 2023 tarihine kadar www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde yer alan linkten başvurularını yapabilecek.

Konya gezisi için 18 yaş üstü kadınlar, Çanakkale gezisi için ise 16-20 yaş arasındaki genç kız ve erkekler kayıt yaptırabilecek.