Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bayramda çocukların yüzlerini güldürecek yeni bir kampanyanın startını verdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ‘İyiliğiniz Bayramlık Olsun’ sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı, yüzlerce çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırmayı hedefleyen kampanyaya tüm hayırsever vatandaşları davet etti.

Bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirten Arı, “Çocuklarımızın minik kalplerini bayramlık hediyelerin sevinciyle doldurmak için hayırsever hemşehrilerimizi bekliyoruz. Böylesine özel ve anlamlı günlerde özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli.” dedi.

Kampanyaya katılarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bayramlık kıyafet almak isteyen hayırseverler, Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası içerisinde bulunan Turkuaz Masa’ya başvuruda bulunarak detaylı bilgi alabilecek.